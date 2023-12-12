Esto se sabe de la boda secreta entre Taylor Swift y Travis Kelce

Después de tantas especulaciones, Taylor Swift al fin confirmó su romance con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce; sin embargo, en las últimas horas se desató un nuevo rumor, sobre una posible boda en secreto.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre su romance?

Tras meses de haber sido captados juntos, Taylor Swift finalmente rompió el silencio en una entrevista para la revista "Time" y habló sobre su romance con el jugador de Kansas City, Travis Kelce. La cantante de 33 años, elogió a su novio y recordó que fue en julio pasado, cuando el ala cerrada de los Chiefs, intentó sin éxito, darle su número telefónico durante el concierto que ofreció en Missouri.

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“Empezamos a salir justo después de eso. Así que pasamos una cantidad significativa de tiempo sin que nadie lo supiera, lo cual estoy agradecida porque pudimos conocernos el uno al otro”, declaró. Swift también explicó que cuando fue captada en el palco junto a la madre de Kelce, ya eran pareja.

“Creo que algunas personas siguen pesando que esa fue nuestra primera cita. Nunca seríamos tan psicóticos como para hacer eso en una primera cita. Todo comenzó cuando Travis, de forma adorable, me expuso una vez en su podcast, lo que me pareció increíble”, recalcó.

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“Cuando se dice que una relación es pública, eso significa que iré a verlo hacer lo que le gusta. Queremos estar presentes en la vida del otro. Hay más personas ahí, pero no nos importa. Lo contrario sería esforzarnos hasta el extremo para asegurarnos de que nadie nos vea. Y estamos demasiado orgullosos el uno del otro como para llegar a eso”, finalizó.

¿Travis Kelce y Taylor Swift ya se casaron? Como mencionamos al principio, un fuerte rumor inundó las redes sociales, ya que durante el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills; Tony Romo, exmariscal de campo de los Dallas Cowboys, hizo un comentario que causó tremendo revuelo.

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Durante la transmisión del juego, Travis Kelce realizó una gran jugada, que provocó la reacción de Taylor Swift, quien fue enfocada por las cámaras. El exjugador de los Dallas Cowboys aseguró que la intérprete de temas como “Cruel Summer”, “Bad Blood”, “Enchanted”, “Love Story” y “Shake It Off", ya es la esposa del ala cerrada de los Chiefs.

“Cómo ven a la esposa de Kelce, Taylor Swift, entre el público”, dijo Romo, quien posteriormente corrigió y dijo: “Lo siento, novia”. No obstante, su error generó un gran furor en redes sociales, y los fans de la cantante comenzaron a especular sobre su boda en secreto.