VIDEO: Así fue la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

En un rincón secreto del fin de semana, la luz del amor brilló más intensa que nunca, dejando a todos con la boca abierta. La famosa pareja compuesta por Michelle Renaud y Matías Novoa rompió corazones y desató suspiros al formalizar su unión en una ceremonia íntima que nos dejó a todos preguntándonos: ¿cómo fue esa boda de ensueño?

Este esperado acontecimiento se llevó a cabo en la más estricta privacidad, con la sola compañía de la familia más cercana y algunos amigos afortunados que compartieron ese momento único.

Los rumores, previamente avivados por la revelación de un deslumbrante anillo de compromiso en las redes sociales de Michelle Renaud, finalmente encontraron su confirmación en una celebración que superó todas las expectativas.

Así fue la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

Los corazones de los fanáticos palpitaron al unísono al ver los videos compartidos en las redes sociales, revelando instantes inolvidables de la boda. Entre los momentos más conmovedores, destaca el clip donde los hijos de los actores juegan un papel protagónico. Las lágrimas del hijo de Matías Novoa expresaron la profunda emoción al presenciar la unión de su padre en un compromiso que va más allá de la pareja.

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En una entrevista con una revista, la pareja compartió sus primeras impresiones después del "sí" tan esperado: "Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías", confesó la actriz, desbordando alegría y complicidad.

Por su parte, Matías Novoa reveló la evolución de sus planes matrimoniales: "Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía (…) pero se fue agrandando.

Dijimos, si vamos a celebrar nuestro amor, celebremos un poquito más grande. No una gran fiesta, sino que sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana, y bueno, se armó la fiesta que queríamos.

Viviendo juntos desde hace un año, Michelle y Matías destacaron que su boda no cambia la esencia de su relación, sino que la celebra de una manera más vibrante. Sus declaraciones resaltaron la armonía entre sus hijos, quienes no solo se llevan bien, sino que ya se consideran hermanos.

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