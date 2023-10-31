Video: Muñeca Annabelle es cambiada de vitrina pese a advertencia de los Warren

Una de las muñecas más emblemáticas y que mayor terror causan en el mundo es Annabelle, la cual ha sido movida de vitrina durante la víspera de Halloween, hecho que tiene asustado a todo mundo debido a la advertencia de los Warren de no tocarla.

En redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se observa como la muñeca Annabelle, que vive en el Museo de los Warren, es cambiada de vitrina por un par de hombres, lo que generó una gran conmoción entre los internautas.

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Esta muñeca que aparentemente está poseída es un antiguo juguete de la empresa Raggedy Ann y fue colocada en una vitrina desde la década de los setentas, presuntamente para impedir que causara más disturbios.

¿Fue cambiada de vitrina Annabelle? Hace algunas horas se reportó que la muñeca Annabelle había sido movida de su vitrina original y colocada en una nueva, esto a pesar de que los Warren habían prohibido tocarla, lo que generado una gran incertidumbre.

La cuenta @terrorparanormal365 compartió el video y advirtieron que esto iba en contra de la instrucción de los Warren: “Los Warren dijeron que por nada del mundo podían abrir, tocar y mover la muñeca de su nicho original”.

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¿Qué dijeron las redes?

Como mencionamos anteriormente, el hecho provocó gran incertidumbre entre los internautas, quienes se hicieron presentes con comentarios como: “Hay una película que explica por qué no se debe mover”, “Si le ponen atención, hasta la cabeza mueve cuando le cierran la puerta”, “Qué miedo, según los Warren a ella la protege una entidad oscura y donde está guardada tiene un rezo o algo especial”, “Al nicho original le pusieron varias cosas para neutralizar el mal que tiene la muñeca, por algo fueron precisas las indicaciones”.

¿Cuál es la historia de Annabelle?

Annabelle fue un reglado de una madre a su hija Donna en 1970. La joven puso el presente en la habitación del departamento que compartía, ya que le ayudaba a recordar a su madre; sin embargo, poco a poco comenzó a ver cosas extrañas.

Según la joven, la muñeca aparecía en una posición diferente cada día, incluso aseguró que cambiaba de habitación. Pero la cosa no terminó ahí, ya que después comenzaron a surgir notas escritas con mensajes de ayuda. Un día, encontró un hilo con sangre debajo de la muñeca.

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A raíz de esto, la joven contrató una médium para que averiguara lo que estaba pasando, fue así como descubrieron que el espíritu de la niña Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La cosa se salió de control cuando un amigo de Donna se quedó dormido en el departamento y al despertar no podía moverse, luego vio a la muñeca queriéndolo estrangular.

Tras estos sucesos, Donna llamó a diversos miembros de la iglesia, que contactaron al matrimonio Warren y le practicaron un exorcismo a la muñeca. Después de esto, la muñeca pasó a ser propiedad de los Warren, quienes la guardaron en una vitrina.

