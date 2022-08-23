VIDEO: Muñeca cobra vida tras ser lanzada a un río.

A veces nos encontramos con ciertas situaciones que son impactantes dentro de las redes sociales, un ejemplo de ello es este video donde una muñeca cobra tras ser lanzada a un río.

Se desconoce dónde acontecieron estos hechos pero lo cierto es que se convierte de manera en algo increíble si tenemos en cuenta los actores como acciones que llevaron a que tuvieran una repercusión importante en las redes sociales.

¿Cómo es el video donde un muñeco cobra vida tras ser lanzado a un río?

En el registro se logra ver a detalle como una mujer de unos 60 años, con playera verde, toma la muñeca y la avienta al agua. En ningún momento se ve que la señora le dé cuerda a la muñeca o que posea un mecanismo para que mueva las manos y brazos. Al caer el mono al agua, se hunde unos centímetros, después sale del agua y es cuando empieza a patalear y a mover los brazos para nadar hacia la orilla. Simplemente sin explicación pero despierta un sentimiento de miedo y angustia a quien ve el video.

La grabación con millones de reproducciones y miles de comentarios causó indignación y terror en los usuarios de redes sociales, otros más incrédulos se burlan y critican "la técnica para nadar de la muñeca" de plástico asegurando que necesita más clases. Otros aseguran que la muñeca está poseída por algún ente maligno por eso “cobró vida” y buscó no morir ahogada.

El video de la muñeca nadando se suma a esas imágenes que han causado terror en internet. Como la veces que se han registrado en video el movimiento de muñecos de plástico o peluches descansando en cuartos o casas cuando alguien está platicando a la cámara o por vivir actividad paranormal dejan colocada la cámara y las imágenes que lograr conseguir son realmente inexplicables o de un terror inmenso.

