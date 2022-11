Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez impactan con VIDEO.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en la pareja del momento y una de las más sólidas del mundo del espectáculo gracias a la discreción con la que llevan su vida privada muy lejos de los reflectores y las cámaras.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

Los exacadémicos en pocas ocasiones se dejan ver juntos, esto con el fin de que nadie opine ni se meta en su relación, algo que sin duda les ha funcionado a la perfección, por ello cada uno comparte cosas diferentes en redes sociales, aunque se encuentren en el mismo lugar.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez impacta con la mejor noticia vestida de novia. (FOTO)

La pareja ha demostrado que se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues están disfrutando su amor al máximo, así lo reveló hace unos días nuestra querida Cynthia en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus redes sociales.

La conductora dijo estar feliz y enamorada de su esposo Carlos Rivera y reveló que no le molesta que la llamen señora: “Me dicen señora, soy señora, Dios mío… Estoy feliz, ¿ustedes cómo me ven? He recibido muchísimo amor, he ido a palenques y he recibido regalitos, abrazos y lo aprecio muchísimo”.

¿Llegó la Navidad a la casa de Cynthia y Carlos? La pareja volvió a sorprender a sus fans y acaparó las miradas después de que compartieran fotografías del increíble árbol de Navidad que colocaron en su casa. A través de su cuenta de Instagram la guapa Cynthia publicó una serie de imágenes en las que mostró su emoción por la llegada de esta época del año.

“Llegó Navidad a nuestro hogar”, escribió la exacadémica a un costado del video que compartió en sus redes donde se alcanzan a apreciar las esferas, osos blancos gigantes, estrellas rojas y copos de nieve.

También te puede interesar: VIDEO: Cynthia Rodríguez hace inesperada confesión .

Pero eso no es todo, también decidieron adornar su árbol con esferas en forma de campana y otras en tonos blancos y negros. A los costados colocaron tambores navideños con osos blancos y un espectacular piano.

¿Qué dijeron sus fans?

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar y de inmediato escribieron: “Qué hermoso les quedó”, “Dios mío está perfecto”, “El árbol de Navidad más bello”, “Está divino”, “Wow está divino”.