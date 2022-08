VIDEO: ¿Quién es el hombre con el que Cazzu le habría sido infiel a Christian Nodal?

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, está convertida en la artista del momento y constantemente acapara los reflectores gracias a su enorme talento y a la relación que sostiene con Christian Nodal, quien en febrero pasado confirmó su ruptura con Belinda.

Mucho se ha hablado de la nueva pareja desde que fueron captados tomados de la mano por las calles de Guatemala que, si se van a ir a vivir juntos a Argentina, que están arreglando todo para su boda, incluso, que la ‘Nena Trampa’ estaría embarazada del intérprete de “Vivo en el 6” y “Botella tras botella”.

Lo cierto es, que hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar ni desmentir su romance; sin embargo, los hechos hablan por sí solos, de ahí que se les haya visto en situaciones sumamente comprometedoras, siendo la más reciente el video que se filtró en donde Nodal le dice “te amo” a la argentina.

No obstante, Cazzu no deja de causar polémica, sobre todo ahora que se filtraron unas declaraciones que dio la cantante argentina en donde habló del fugaz romance que tuvo con Bad Bunny y donde también aseguró que aceptaría una cita romántica con Maluma, lo cual no cayó muy bien entre los fanáticos de Nodal.

Cazzu aparece con otro hombre que no es Nodal

Cuando las aguas parecían haberse calmado, surge una nueva polémica que involucra a Cazzu luego de que circulara en redes sociales un video donde la cantante aparece con otro hombre que no es el sonorense, esto desató infinidad de rumores en torno a una supuesta infidelidad de la ‘Nena Trampa’.

El usuario de TikTok @sab4zo publicó un video en el que la cantante argentina sale junto a un hombre cuya identidad era desconocida, pero lo que más llamó la atención fue cuando se le escucha decir a Cazzu “te amo, baby” al hombre con el que está, incluso, lo abraza y besa.

En el video se lee: “Al parecer Cazzu anda en Miami con su nuevo vato, pero ¿qué pasó con Nodal y su embarazo? Cazzu dice: “te amo, baby”.