VIDEO: Descubre que su suegra la espía todas las noches.

La plataforma TikTok se ha convertido en la favorita de chicos y grandes desde hace unos meses, pues los usuarios la utilizan para sumarse a la tendencia del momento y para contar sus experiencias de vida.

Una de ellas recientemente dio mucho de qué hablar, pues una mujer contó cómo se dio cuenta que su suegra la espiaba en las noches mientras dormía para decirle cosas hirientes, pues en un principio pensó que se trataba de un fantasma.

Una vez que se dio cuenta de la realidad, la mujer colocó una cámara en su habitación para que captara el momento en que su suegra se paraba frente a ella en la noche para decirle lo mal que le caía y deseaba pese a ser una integrante más de su familia.

Confesó que le costó creer que su suegra la acosaba por las noches, pues ella siempre había sido amable: “Siempre ha sido muy dulce conmigo. Todavía lo era hasta este día”.

“Eso es un delito”, “Deberías detenerla, esto puede empeorar” y “¿Cómo sabes que no hará algo más”, fueron algunos mensajes de los internautas pidiéndole que haga algo.

Sin embargo, la mujer dijo que no lo hará porque recién su esposo salió de la cárcel y no quiere más problemas en su familia que no es como la veía.

