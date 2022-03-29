VIDEO: Descubre infidelidad de su pareja tras dar a luz.

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en el principal medio donde millones de personas expresan sus emociones y cuentan las experiencias que han marcado sus vidas.

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Una de las favoritas es TikTok, donde recientemente una mujer decidió abrir su corazón y contar que tras dar a luz a su primer hijo descubrió la infidelidad de su pareja.

Fue la usuaria @aubrecita quien compartió su experiencia, ocurrida hace 9 años, misma que inició cuando su novio la acompañó durante todo el nacimiento del pequeño en el hospital.

¿Cómo descubrió la mujer la infidelidad de su pareja?

La mujer que gracias a sus experiencias suma una gran cantidad de seguidores en la plataforma china, contó que descubrió el engaño del hombre que le juraba amor eterno cuando tomó su celular para mandar un mensaje a su familia, ya que ella no tenía acceso a un móvil por estar en el nosocomio y no se lo pidió a su novio porque éste estaba dormido.

“Al alimentar a mi bebé en el hospital, las enfermeras me pidieron que registrara las horas en que comía, así que agarré el teléfono de mi novio dormido para ver la hora”, reveló.

Fue en ese momento que llegó un mensaje de una mujer que le pedía ir a verla, por lo que la mujer que recién había dado a luz le pidió que se fuera del hospital y de su vida, una historia que en este momento cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

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