VIDEO: Muere adolescente tras caer de juego mecánico.

Salir a divertirte en ocasiones puede tener serias consecuencias, pues los accidentes se encuentran a la orden del día en todos lados y un mal paso le puede costar la vida a cualquiera.

Tal es el caso de un adolescente de 14 años que perdió la vida luego de caer de un juego mecánico, todo sucedió en un parque de diversiones de Orlando, Estados Unidos.

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Tras el incidente, el adolescente fue atendido por el personal de emergencia del lugar, para luego ser trasladado a un hospital, donde poco pudieron hacer por él, ya que sus heridas eran muy severas y al poco tiempo perdió la vida.

Fue la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, quien comunicó las causas que le costaron la vida al joven.

De acuerdo con la página oficial del parque de diversiones, el juego Orlando Free Fall tiene una altura de 131 metros y capacidad para 30 personas, quienes suben y bajan a velocidad de 120 kilómetros por hora.

WARNING! Some disturbing footage of a accidental death where a 14-year old boy was ejected & died. This happened at a Amusement Park ride named ICON in Florida. Investigation is underway pic.twitter.com/H7Rg4iLUaB — ❇DaBloccBoi❇ (@NoelDiaz559) March 25, 2022

El video de la caída en redes sociales

Posterior a la caída, en las redes sociales se filtró un video donde se logra apreciar el momento exacto de la caída del adolescente, justo cuando el juego venía en caída libre. La reacción de la gente y de los trabajadores del parque fue inmediata, pues llamaron a una ambulancia, mientras los encargados del juego le daban las primeras atenciones.

Desde el momento del accidente, el juego mecánico fue cerrado, recordemos que había sido inaugurado apenas en 2021, pero debido al suceso que le costó la vida al joven de 14 años no ha sido reabierto.

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Este juego fue clausurado junto con otro que creaba la experiencia de ser lanzado desde un volcán en erupción.

