VIDEO: Sujeto choca y pone en riesgo su vida; su primera reacción es subirle a la música

Los accidentes automovilísticos , desafortunadamente, se registran con más normalidad de lo que parece. Y es que, en ciudades tan grandes como el centro del país, el hecho de contar con tantos carros hacen que los choques se vuelvan cada vez más comunes, y un ejemplo de lo anterior es este sujeto que sufrió un infortunio dentro de su vehículo.

Lo curioso de esta situación, además de señalar que no cobró la vida de ninguna persona, fue la forma en cómo el sujeto reaccionó ante tal percance. El hombre, tras lo vivido dentro de su auto, no pensó en otra cosa más que subir el volúmen del estéreo y disfrutar de la música mientras las autoridades, así como los médicos, llegaban a su auxilio. Así ocurrieron los hechos.

Sujeto aumenta el volumen de su música tras chocar

En un video, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, se muestra a un joven dar un volantazo en su carro a fin de evitar un accidente, hecho que, al final, terminó por suceder. En el video se refleja cómo el vehículo vuelca en una de las vías primarias, por lo que se refleja el poderoso impacto que este sujeto sufrió dentro del automóvil que manejaba.

Está a punto de matarse y lo primero que hace es subir el volumen del temazo, se la pela todo a este jefe



pic.twitter.com/AQNxmN6x6S — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) February 25, 2025

Tras el impacto, se reflejan algunos pedazos de vidrio y parte del vehículo completamente destrozado, así como al hombre de cabeza tras el choque. Curiosamente, la primera reacción de la persona no fue llamar a emergencias u observar si había tenido una lesión de consideración, sino que lo primero que hizo fue subir el volúmen de la canción que estaba escuchando.

Así reaccionaron las redes tras el incidente

La primera reacción del hombre, como era de esperarse, generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, la gran mayoría de estas de risa, sobre todo, porque la canción que escuchaba era “Highway To Hell” de AC/DC. No obstante, es preciso recordar que, en caso de un choque, debes cerciorarte que no tengas lesiones de gravedad para, después, llamar a los servicios de emergencia.