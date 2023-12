VIDEO: Tacos de la calle son analizados con un microscopio y esto encontraron

Si existe un platillo que ocupa un lugar importante en el podio de la gastronomía mexicana definitivamente son los tacos callejeros. En este sentido, las opciones en sabor son vastas, desde carnitas hasta de bistec y al pastor. No obstante, luego de un video compartido en TikTok, seguramente más de un cibernauta perdió el apetito. Aunque, si somos justos, le pasaría a cualquiera luego de saber lo que tienen unos tacos de la calle tras ser analizados con microscopio.

El perfil responsable de esta información en la plataforma china es @micro_terra con 2.4 millones de seguidores y más de 33 millones de Me gusta. Con presencia también en la plataforma de YouTube, se trata de un canal que promueve el interés científico y la utilización del microscopio. Por lo que, esta vez le tocaba turno al contenido de unos tacos de la calle de su colonia.

¿Qué encontraron en los tacos de la calle tras ser analizados?

A simple vista se trata de una orden de tacos de la calle con su respectivo cilantro, cebolla y salsa verde. Sin embargo, luego de que el TikToker comienza a analizarla bajo el lente del microscopio, además de mucha grasa y un cabello, también logró identificar la pata de una mosca. Sin duda, la imagen más que dejaría a los usuarios pensando.

En particular, la pata del insecto fue encontrada luego de enfocar el microscopio en la salsa de los tacos de la calle. “Revisé la sala gota por gota hasta que encontré esto”, describe la voz del usuario de @micro_terra a todos sus seguidores. “Es la pata de un insecto, probablemente de una mosca”, puntualiza.

¿Qué dicen los usuarios por los tacos de la calle analizados con microscopio?

Cabe destacar que este video de los tacos de la calle analizados con microscopio no fue publicado recientemente en TikTok, ya que es del 2021. A pesar de ello, el videoclip ha recaudado 7211 comentarios y 666 mil Me gusta.

Con respecto a las reacciones de los usuarios, hay quienes se tomaron la información con un gran sentido del humor y escribieron mensajes como: “Es lo que le da el saborcito rico, ya iré por unos que se me antojó” y “pura proteína, mi rey”. Mientras que, otros preferían pasar del tema diciendo: “No lo voy a ver para que no me arruines los tacos”.

