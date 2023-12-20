En el mundo de las tendencias en redes sociales, los patitos amarillos se han erigido como los protagonistas inesperados de la última sensación en TikTok.

Pero, ¿por qué la gente los lleva con tanto orgullo en la cabeza? Dicho eso, a continuación te explicamos qué significa este curioso significado detrás de dicha moda.

El Internet estuvo haciendo malas jugadas este martes en el Ultimátum

Te puede interesar: ¿Cuáles son los peores hábitos que aceleran la aparición de canas en el cabello?

¿Qué significan los patitos amarillos en la cabeza?

Lo que comenzó como una inocente moda en redes sociales ha dejado a muchos perplejos y ansiosos por entender la conexión entre la alegría y un patito de hule amarillo.

Esta nueva tendencia, que ha tomado por sorpresa a usuarios de TikTok de todas partes, ha generado un sinfín de preguntas. ¿Es solo una moda pasajera o hay un significado más profundo detrás de estos patitos amarillos en la cabeza?

Te puede interesar: ¿Qué apellidos podrían darte acceso a la nacionalidad portuguesa?

¿Alegría en formas de pato?

De acuerdo con usuarios en redes sociales, dicha tendencia de llevar un patito amarillo en la cabeza no solo es una expresión de moda, sino también un gesto simbólico destinado a esparcir alegría a quienes te rodean. La idea detrás de esta peculiar práctica es que aquellos que llevan este juguete de hule de dicho color transmiten una vibración positiva a las personas que se cruzan en su camino.

Te puede interesar: ¿Cuál es el alimento más saludable del mundo, según ciencia?

La psicología del color amarillo

Pero, ¿por qué exactamente el color amarillo? De acuerdo con expertos en psicología del color, el amarillo se asocia comúnmente con la emoción de la alegría. Así que, al parecer, no es solo la presencia del patito, sino también su color lo que contribuye a crear un ambiente positivo y optimista.

Como era de esperar, la peculiaridad de ver a personas caminando con patitos amarillos en la cabeza ha provocado una mezcla de reacciones en las redes sociales. Desde la curiosidad genuina hasta la burla cómplice, los internautas han expresado su asombro ante esta nueva tendencia.