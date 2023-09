VIDEO: Mujer decidió derribar su casa para no dejársela a la familia de su ex

Las redes sociales constantemente nos regalan hechos e historias que pudieran parecer extrañas, ilógicas o irrisorias; sin embargo, sí pasan y hasta se hacen virales, tal es el caso de una mujer que decidió derribar su casa para no dejársela a su ex ni a su familia.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

Las separaciones no siempre terminan en buenos términos y menos si hay bienes de por medio. En Perú una mujer perdió la batalla legal contra su exesposo por la propiedad donde vivían, por lo que decidió derribar su casa con tal de no entregarla.

Jair Sánchez nos mostró cuáles son sus habilidades histriónicas

Te puede interesar: Video viral: Detienen en México a muñeco Chucky por pedir dinero en la calle

¿Cómo se dieron los hechos? Yumiko Ramírez fue demandada por su exsuegro, ya que la casa que tenía se encontraba en el terreno que era propiedad de éste. La mujer le dijo a medios peruanos que su esposo la abandonó con la finalidad de irse con otra mujer.

“El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, declaró.

También te puede interesar: (VIDEO) ¡Un videojuego virtual lo mandó a la lona!

Ante esto, su exsuegro la demandó con la finalidad de quedarse con la casa que ella construyó con mucho esfuerzo. La mujer intentó defenderse por todos los medios; sin embargo, perdió la batalla legal, por ello tomó la drástica decisión, acatando lo que las autoridades habían ordenado, de desalojar la casa no sin antes demolerla para no dejársela a la familia de su exesposo.

¿Qué dijo la mujer?

Después de que el Poder Judicial de Perú le pidiera a la mujer que desalojara su casa, ella declaró a una televisora local, que decidió derribar su casa con tal de evitar que la familia de su exesposo pudiera beneficiarse con su trabajo y esfuerzo.

Te puede interesar: VIDEO: Muñeco Chucky es captado moviéndose, no tenía pilas.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso mis hijos, nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó”, recalcó.

Así mismo, Yumiko Ramírez declaró que ella vio por su suegra que tiene un padecimiento de salud mental y con todo y eso la desalojaron de su casa. “A mi suegra la tuve cinco años en mi poder, sufría de salud mental, me dedicaba a ella, ahora ella está con él, tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, más no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno”.