VIDEO: Vocalista de Yahritza y Su Esencia se niega a hablar en español: “Háblame en inglés”

Yahritza Martínez y sus hermanos, quienes forman parte de la agrupación de regional mexicano Yahritza y Su Esencia, se encuentran metidos en tremenda polémica luego de haber hecho comentarios despectivos sobre la Ciudad de México y la comida mexicana.

¿Cuáles fueron los comentarios despectivos de Yahritza y Su Esencia? La agrupación se encontraba de visita en la Ciudad de México donde ofreció una polémica conferencia de prensa, ya que sus integrantes hicieron comentarios despectivos sobre la CDMX y la comida mexicana.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza Martínez.

Por su parte, Armando, el mayor de los hermanos, aseguró que prefiere la comida de Washington a la mexicana, pues la de allá sí pica y tiene mejor sazón. Jairo dijo ser más delicado y solo comer pollo, además de que no le gusta el picante y no lo come.

¿Yahritza y Su Esencia se disculpó con su público mexicano?

Tras lo sucedido y la polémica que generó, Yahritza y Su Esencia compartió un video en sus redes sociales donde se disculpó por lo sucedido.

“Queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música, es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas… somos orgullosamente mexicanos y apreciamos mucho el cariño del público, en especial en México”.

“Ustedes siempre nos demuestran su cariño y nos reciben con mucho amor y por eso estamos agradecidos pero también apenados. Hemos visto los comentarios en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón”, agregó Yahritza y aseguró que algunos de sus comentarios estuvieron fuera de lugar, por ello pedían disculpas.

¿Yahritza desdeñó el español?

Tal parece que sus disculpas no fueron suficientes, pues los internautas revivieron un polémico video en donde aparece la joven de 15 años junto a otra mujer, pero llamó la atención cuando la vocalista de la agrupación desdeñó el español. “No me hables en español, háblame en inglés”, dijo.