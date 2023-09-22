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FOTOS | ¿Taylor Swift tiene problemas con el alcohol?

Recientemente, en los VMAs, Taylor Swift se vio muy emocionada con todos sus compañeros cantantes... ¡Pero también muy feliz con sus vasitos de alcohol! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Taylor posando.jpg
Taylor sexy.jpg
Taylor en CDMX.jpg
Taylor puerta gigante.jpg
Taylor en la arena.jpg
Taylor descansando.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor con gatitos.jpg
Taylor con lentes.jpg
Taylor de perfil (2).jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor con fleco (2).jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor bola de cristal.jpg
Taylor acostada.jpg
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