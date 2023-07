VIDEO: ¡Casi pierden la cabeza! Arriesgan su vida por peligroso truco.

¿Puede sobrevivir una cucaracha sin cabeza? Descubre este y más datos.

Intentar ciertos trucos no es malo, siempre y cuando no se ponga la vida en riesgo, porque muchas veces en el mundo del internet se hacen virales ciertos videos donde los trucos se salen de control, terminan mal o como este video, donde ejemplifican y dejan muy claro el por qué los hombres viven menos que las mujeres. Podemos observar a unos hombres que por poco pierden la cabeza, ya que expusieron su vida de manera brutal, pues pensaron en la no tan brillante idea de volar el toldo de un carro. Para llevar a cabo su objetivo, uno de ellos iba conduciendo el auto, mientras que el otro iba encima del techo, cuando tomaron velocidad pasaron por donde había una estructura delgada de metal que voló por completo el toldo y justo en ese momento el hombre saltó y cayó como si nada en el asiento del otro, en cuanto al hombre que iba manejando solo se agachó un momento.

Cabe resaltar que el sujeto que iba dentro del auto llevaba casco, sin embargo el otro no portaba protección alguna y puede que por un mal cálculo este truco terminara mal. Afortunadamente ninguno resultó lesionado, pero su video se hizo bastante viral, tanto que muchos internautas comentan que es un mal ejemplo para otras personas por el hecho de exponer su vida a tal grado. Ambos salieron en una sola pieza, pero si siguen así de valientes, van a ir a dar a la tumba demostrando por qué los hombres viven menos.