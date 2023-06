VIDEO: ¡Terminó con las piernas enyesadas! por escalar sin protección.

¿Puede sobrevivir una cucaracha sin cabeza? Descubre este y más datos.

El rapel es uno de los deportes más extremos en el mundo, que consiste en ascender o descender de manera controlada superficies verticales, generalmente de roca. Al ser un deporte extremo y riesgoso, es sumamente cuidada la forma en que se lleva a cabo y las personas que lo practican cuentan con equipo especial para salvaguardar sus vidas. En este caso, podemos observar cómo un grupo de amigos se encuentra disfrutando de la naturaleza junto a una cascada, están parados posando para la fotografía y video, mientras uno de ellos empezó a escalar por las rocas. Cabe mencionar que el hombre que intentó escalar no llevaba ningún tipo de protección, simplemente se quiso sentir temerario e intrépido, pero lamentablemente las cosas no resultaron como él esperaba. Subió unos metros y todo parecía ir muy bien, ya que se veía muy ágil en lo que estaba haciendo, pero en un momento de descuido resbaló y se fue para abajo. Seguro que este joven no volverá a intentar este tipo de actos, y no porque no quiera, sino que terminó con las piernas enyesadas.

Te puede interesar: Quiso jugar con fuego ¡y terminó con los pies en llamas!

Era claro que las cosas no iban a salir bien, empezando por el hecho de que no tenía experiencia alguna en el deporte y no había protección, además de que puso en riesgo la vida de las personas que se encontraban ahí, ya que pasó a traer a algunos mientras caía. Así que aquí hay una prueba más del porqué los hombres viven menos y no cabe duda que todos los días queda más clara la respuesta gracias a los videos que comparten en las redes sociales donde los machos alfa ponen en riesgo su vida.