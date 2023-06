VIDEO: Intentó imitar un clavado, pero ¡no logró caer en la alberca!

Karina Nova atendió problemática por un “Bache gigantón” en Aragón.

Cuando los hombres se juntan no hay quien los pare o detenga de hacer locuras, ya que intentan demostrar lo valientes que son, pero no solo eso, sino que nos demuestran el porqué los hombres viven menos. Este video es un claro ejemplo de lo que los hombres pueden llegar a hacer, podemos observar a un grupo de amigos que estaban pasando una tarde muy divertida en una alberca, cuando se les ocurrió la no tan grandiosa idea de hacer un par de clavados desde una plataforma que para nada tenía esa función, más bien es una regadera donde el agua cae hacia la alberca. Uno de ellos decidió subir y logró llevar a cabo el clavado con éxito, así que sin dudarlo otro de los amigos subió a la barda de la casa para poder llegar a la plataforma, pero no tuvo la precaución suficiente, perdió el equilibrio, se fue hacia el otro lado y ni siquiera pudo llegar a la plataforma.

Los otros hombres solo observaron el momento en que desapareció su amigo en un dos por tres, tal vez fue gracioso para ellos, pero para el sujeto que cayó fue más bien algo doloroso. Por eso hay que pensar dos veces cómo se puede mostrar la valentía delante de los demás, porque en una de esas se puede voltear la situación y sufrir algún pequeño accidente.