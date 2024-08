VIDEO: Novia rechaza regalo que le hizo su abuela porque se lo dio en bolsa de plástico

Casarse es probablemente el sueño de cualquier mujer, sobre todo en algunos lugares donde acostumbran regalar todo tipo de cosas como muebles, vajillas, electrodomésticos y demás cosas para amueblar la casa donde vivirán los novios. Sin embargo, es bien sabido que es descortés rechazar un obsequio sólo por ser pequeño o por no tener buena pinta, algo así hizo esta novia que rechazó el regalo que le hizo su abuela por ir envuelto en una bolsa de plástico.

En redes sociales quedó evidenciado este hecho y muestra a la novia abrazando a todos sus invitados que pasan y le hacen ostentosos regalos. No obstante, cuando llegó el turno de su abuela, la mujer prefirió ignorarla y hacer de cuenta que está viendo a otro lado.

Te puede interesar: Viral: Abuelita se hace viral por compartir su look para ir al funeral de sus ex

Programa 31 julio 2024 Parte 2 | ¿Olga Mariana reveló los nuevos conductores de VLA Fin de semana? [VIDEO] Este miércoles en Venga la Alegría nos acompañó nuestra querida Olga Mariana, ¿habrá revelado los nuevos conductores de VLA Fin de semana? ¡Chécalo!

¿Por qué ignoró el regalo de su abuela?

Al parecer, el motivo por el que la novia ignoró a su abuela y su regalo es porque parecía “barato”, pues la mujer de la tercera edad lo llevaba envuelto en una bolsa de plástico.

El desaire de la novia pasó inadvertido para la mayoría de los invitados, no así para el animador de la fiesta, quien intentó suavizar la situación diciendo: “Ya va pasando la familia, los demás invitados despuesito, ahora están pasando los familiares ¡Cuánto regalo!”.

¿La abuela de la novia insistió para darle el regalo?

Sin embargo, la mujer de la tercera edad insistió para darle el regalo, pero la novia seguía ignorándola, pues fingió estar acomodando los demás regalos y terminó por darle la espalda a su abuela, quien no se rindió y siguió insistiendo para dárselo.

Te puede interesar: VIDEO: Joven descubre que su novio le fue infiel con su mamá y los expuso en plena fiesta

¿Qué sucedió con el regalo? Después de tanta insistencia, el novio tomó la iniciativa y aceptó el regalo de la mujer de la tercera edad, incluso le dio un abrazo.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales donde los internautas reaccionaron con comentarios como: “Pobre mamita, me dolió”, “Me sentí mal por la abuelita”, “Las abuelitas dan con tanto amor, cariño y sinceridad, sólo Dios sabe si se quitó el pan de la boca para llevar un regalo a quien no merece ni el regalo de su presencia”, “Si fuera un cheque estaría estirando la mano”, “Esa señora dio más que cualquier invitado”, “Me dolió el estómago de coraje”, “No será feliz la que se casó”.