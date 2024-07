VIDEO: Joven descubre que su novio le fue infiel con su mamá y los expuso en plena fiesta

Las redes sociales lo han vuelto a hacer de nuevo y en las últimas horas nos han regalado una de esas historias que posiblemente solo pasan en “Lo Que Callamos Las Mujeres”, pues una joven descubrió que su novio le fue infiel con su mamá y los exhibió a ambos en plena fiesta.

Las traiciones siempre son dolorosas, pero duelen todavía más cuando vienen de la propia familia. Esto le sucedió a Any García, una joven usuaria de TikTok que descubrió que su novio le puso los cuernos con su propia mamá, por lo que decidió tomar venganza.

Te puede interesar: Viral: Abuelita se hace viral por compartir su look para ir al funeral de sus ex

A Alejandra le sorprendió que Miguel tuviera pocos pantalones [VIDEO] Alejandra está indignada por los pocos pantalones de Miguel, pues ha negado conocerla. Alejandra revela que Miguel le hizo propuestas indecorosas; él lo niega.

¿Cómo planeó su venganza?

La joven Any García publicó varios videos en su cuenta de TikTok, en los que reveló que le organizó una fiesta a su mamá, ya que ella nunca tuvo XV Años, pero después desmintió esta situación y reveló que su intención era tomar el micrófono frente a toda su familia y exponer a los infieles.

¿Qué se observa en el video?

En una parte del video, se observa a Any García levantarse y tomar el micrófono para dedicarle unas emotivas palabras a los invitados. “Como bien saben es el cumpleaños de mi madre y quería hacerle una sorpresa (...) me encanta verla feliz”, después todos aplaudieron, mientras su madre sonreía.

Posteriormente, la joven les pidió a los invitados que revisaran sus celulares porque les había mandado unas fotos. Así mismo, llamó a su novio, quien se colocó junto a su suegra y la abrazó. “Mi yerno querido”, dijo la mamá de la joven.

“Esta sorpresa se trata de que yo he venido sospechando cosas últimamente. La verdad es que me puse a investigar”, agregó la joven. La mamá comenzó a sospechar y miró nerviosamente a su hija, luego su novio se tocó el rostro en repetidas ocasiones. Después, la joven compartió algunas imágenes de los mensajes de amor que intercambiaron su novio y su madre, quienes incluso estaban planeando irse de vacaciones juntos.

También te puede interesar: “Mi primera chamba”, así es el trend que la está rompiendo en TikTok

¿Cómo reaccionó el novio y la mamá? El novio reaccionó de forma negativa y pidió que nadie lo grabara, mientras tanto, la mamá intentó quitarle el teléfono a su hija y le pidió parar todo porque era su madre.





Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que la pareja de la mamá llegó hasta donde estaba sucediendo todo y dijo: “Todos los mensajes que está mostrando ella dejan claro. Sean felices ambos. La bendición. No tengo nada que hablar. Ya me di cuenta la clase de mujer que eres”.