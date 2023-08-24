VIDEO: Señoras hacen exhibición de golpes en pleno viaje de autobús

Cuando viajes en transporte público lleva los ojos bien abiertos, no sabes en qué momento te tocará presenciar alguna exhibición de esgrima o de unos buenos golpes. Este video fue grabado por el pasajero de un camión, que iba muy entretenido viendo el espectáculo que estás dos señoras iban dando en pleno viaje a bordo del autobús. Sabemos que siempre hay desacuerdos, pero en estas señoras no hubo prudencia y terminaron en golpes, ya que empezaron a discutir con palabras subidas de tono y después una golpeó a la otra con su bastón, pero la contrincante inmediatamente se defendió con su sombrilla y le dio unos buenos trancazos a la que empezó con los golpes.

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Los demás pasajeros simplemente se quedaron disfrutando muy divertidos del acto que estaban ofreciendo las mujeres, nadie se quería acercar a parar la pelea, decidieron hacerse un lado y evitar un posible golpe con esas armas tan inesperadas. El video se hizo viral en redes sociales y fue una gran atracción para todos los internautas, quienes dejaron comentarios muy divertidos como: "La maravilla de andar en autobús", "Las dos mosqueteras". Cada día se hace más claro que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, así que ve bien despierto a tu destino, que podrías presenciar una de las peleas más divertidas de la vida o algún suceso inesperado.