VIDEO: Sujetos se hicieron pasar por pasajeros para cometer un asalto.

Los asaltos en el transporte público han ido en aumento, debido a la gran inseguridad que se vive en ciertos países donde es muy frecuente que se lleven a cabo este tipo de actos delictivos, y muchas veces quedan impunes por el hecho de que suelen suceder a cualquier hora del día, ya que no hay autoridades que puedan frenar de un momento a otro la delincuencia. Este video fue captado por la cámara de un autobús, donde tres sujetos se hicieron pasar por pasajeros para poder abordar dicho transporte, posteriormente en el trayecto sacaron unos cuchillos para intimidar a la gente y cometer un asalto.

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Los delincuentes les quitaron sus pertenencias a los pasajeros de una manera bastante agresiva, logrando llevarse un buen motín, ya que llenaron una mochila con las cosas que robaron, entre ellas dinero y teléfonos celulares. Es evidente que las personas que viajaban en el autobús vivieron momentos de pánico, nadie pudo defenderse o llamar a las autoridades, porque temían por su vida al ver semejantes cuchillos y la agresividad de los criminales. Afortunadamente no hubo heridos, pero sí un crimen más que en cuestión de minutos dejó a los pasajeros sin sus pertenencias y con un gran susto que para muchos de ellos será difícil de superar.