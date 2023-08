VIDEO: Mujer en pleno robo ¡la cacharon con las manos en la masa!

Bien se dice que para cometer delitos no hay edad, puesto que nunca acabamos de sorprendernos con todo lo que vemos ya sea en las noticias o en las redes sociales, donde actualmente todo se hace viral y las personas que cometen algún crimen o delito quedan expuestos brutalmente ante la sociedad. En este caso podemos observar a una mujer de la tercera edad que aparentemente se encuentra comprando en el mercado, nadie se imaginaba sus intenciones y mucho menos lo que estaba a punto de suceder, ya que evidentemente quedó evidenciada ante todos. Muy sigilosamente la señora metió la mano en la bolsa de la bermuda de un hombre que se encontraba comprando, el sujeto no se dio cuenta de que la mujer sacó su cartera, porque lo hizo con gran cautela, pero ella no se esperaba lo que estaba a punto de pasar.

Aunque el joven no se dio cuenta de lo sucedido, una mujer que aparentemente estaba trabajando en el mercado volteó justo en el momento en que la señora de la tercera edad estaba cometiendo el robó, así que sin dudarlo decidió enfrentarla y exponerla ante todos los presentes y la mujer que intentó el delito no le quedó de otra más que regresar la cartera a su dueño. Muchos internautas quedaron sorprendidos de los hechos que se muestran en el video y varios de ellos llegan a la conclusión de que no es la primera vez que la mujer comete este tipo de robos, puesto que no se le ve nerviosa y lo hizo con mucho cuidado y cautela, pero afortunadamente está vez alguien la cachó con las manos en la masa y detuvo sus malas intenciones.