Se hace viral FOTO de Piqué con misteriosa mujer tras separación de Clara Chía

Como les informamos hace algunos momentos, se filtró el rumor de que Gerard Piqué y Clara Chía Martí terminaron su romance luego de tres años. Sin embargo, hasta el momento la información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.

¿Gerard Piqué y Clara Chía terminaron? De acuerdo con la conductora del programa “Vamos a Ver”, Adriana Dorronsoro, Gerard Piqué y Clara Chía ya terminaron.

“Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro”, dijo.

“Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses en rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”, añadió Dorronsoro.

Sin embargo, el medio “SPORT” aseguró que fuentes cercanas desmintieron que la pareja haya terminado. De igual forma, no ha habido pronunciamiento alguno de Gerard Piqué ni de Clara Chía Martí para asegurar o desmentir dicha información.

¿Se hizo viral una foto de Piqué con otra mujer?

Luego del rumor de su truene con Clara Chía, comenzó a circular una fotografía en la que aparece Gerard Piqué en actitud relajada y sonriente junto a una guapa mujer pelirroja. Las imágenes de inmediato se hicieron virales en redes sociales y desataron todo tipo de rumores y especulaciones.

¿Qué se sabe sobre la foto?

Todo parece indicar que la fotografía fue tomada en una heladería en Miami, Estados Unidos, donde Piqué estuvo hace algunas semanas cuidando de sus hijos mientras Shakira se encontraba de gira por centro y Sudamérica.

Respecto a la mujer pelirroja con la que Piqué aparece, Dorronsoro dijo que “no sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores”.