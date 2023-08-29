VIDEO: Estuvo a punto de ser descalabrado ¡por una tapa de coladera!

En el video podemos observar un momento que casi termina en tragedia por cuestión de segundos y de centímetros. Este hombre quiso hacer una buena acción, porque al ver que la tapa de una coladera se estaba levantando, se dispuso a acomodarla para evitar un accidente, se acercó y en repetidas ocasiones intentó acomodar la tapa empujándola con el pie, sin importar que esta se estuviera moviendo bruscamente de un lado a otro por la presión que el agua ejercía. Por más que intentaba acomodar la tapa no lo logró, al contrario, empeoró la situación, pues la desacomodó aún más de su lugar y eso ocasionó que el agua saliera a mayor presión, tanto que la tapa salió volando.

El desperdicio de agua es un problema y ¿sabías que existe una multa?

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El buen samaritano por poco queda descalabrado, pero afortunadamente alcanzó a alejarse unos centímetros de la coladera, aunque eso sí, terminó todo empapado de agua sucia y sin cumplir su objetivo. Esto nos demuestra un poco más sobre lo valientes y temerarios pueden llegar a ser los hombres, por intentar cosas que probablemente después nos dejen un poco más claro el ¿por qué los hombres viven menos?