VIDEO: Abrió la tapa del radiador ¡y su auto estaba caliente!

Si eres experto o experta en autos, o si has tenido un auto que siempre tiene detalles de mecánica, sabrás que en algún momento es posible que tu vehículo sufra un calentón, es decir, que falle el circuito de refrigeración. Cuando este tipo de situaciones pasan, lo ideal es cambiar el líquido refrigerante, pero esto se debe hacer con cierta precaución, lo correcto es hacerlo después de un tiempo de haber apagado el motor del auto, verificando que este ya se encuentre frío. En el vídeo podemos ver a un hombre que está tratando de arreglar la falla de su auto, pero nadie le dijo que la tapa del radiador no se abre mientras el motor sigue caliente y lamentablemente se arriesgó al abrirlo.

Para no quemarse empezó a manipular la tapa con un trapo, pero no se esperaba lo que pasó, ya que había una sobrepresión y debido a eso al abrir el radiador, el agua hirviendo salió con gran fuerza, causándole terribles quemaduras en el brazo derecho. El video es bastante fuerte, porque se pueden ver trozos de piel disparados por el agua a presión, además del enorme sufrimiento del hombre, quien fue llevado de emergencia al hospital para atender la grave herida. Es por ello, que es importante saber cosas básicas sobre el funcionamiento mecánico de los autos, pues se pueden evitar este tipo de accidentes. Cuando se sobrecalienta un auto es esperar al menos 30 minutos para que el coche se enfríe, así ya podrás averiguar cuál es la falla o si no eres tan confiado, dejarlo en manos de expertos que puedan arreglar la situación.