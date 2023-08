VIDEO: ¡Mujer pierde el equilibrio en un acantilado y cae al agua!

Existen miles de accidentes que suceden por terceras personas, por ser inconscientes o tal vez solo por un simple descuido donde las cosas terminan mal en cuestión de segundos. En este video podemos ver el ejemplo de un enorme descuido que pudo terminar fatal, ya que unos jóvenes estaban disfrutando de un atardecer muy agradable en un acantilado cuando de pronto una chica quiso sorprender ¡y lo logró!. La mujer se paró en unas piedras que no se veían nada seguras, con el fin de simular un clavado, pero perdió el equilibrio y por más que trató de sujetarse de algún lado, no pudo y cayó directo al mar.

¡Coladera radiactiva! Karina Nova atendió llamado en Periférico Sur

Te puede interesar: Amantes de la adrenalina se lanzan desde un precipicio

Afortunadamente la situación no terminó en tragedia, pero seguro que la chica se llevó unos buenos golpes y raspones al rozar las piedras. Es preciso mencionar que el acantilado no era muy alto y gracias a eso la joven salió a flote muy rápido y sus amigos pudieron ayudarla. Así que siempre hay que tener los sentidos alerta, porque no sabemos cuando un pequeño descuido o hasta un poco de aire nos hagan perder el equilibrio.