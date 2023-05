VIDEO: Por ir discutiendo, se distrajo y provocó un accidente.

¡Tremendo bache! En la colonia Ciudad Azteca tienen un problemón.

No hay día que no pasen incidentes viales, ya sea por personas imprudentes o por un simple descuido, en este caso podemos decir que fue una combinación de ambas cosas. En medio del tráfico dos conductores iban echando pleito, mientras uno iba grabando los hechos desde la ventana de su auto, el otro hombre iba gritándole muy fuerte al otro conductor. Cabe resaltar que no solo iba gritando, sino que cometió otro acto de imprudencia el cual fue perder de vista el camino, ya que volteó a ver al otro conductor con mucho enojo porque se burlaba de él.

El que quitara la vista del camino fue un hecho que terminó con severas consecuencias, como era de esperarse, provocó un accidente. El joven no se cansaba de gritar y de un momento a otro chocó con el carro que iba enfrente, lamentablemente el coche del inocente que transitaba adelante de él sufrió daños. El hombre que grabó los hechos quedó impactado, pero no se dejaba de reír, ya que al conductor gritón le llegó su karma al instante y tal vez aprendió a la mala.