VIDEO: Se ejercitaba en su hogar y casi se queda sin descendencia

Muchos quisiéramos tener un cuerpo escultural y envidiable sin hacer mucho esfuerzo y tal vez sin gastar un solo peso, pero es bien sabido que para lograr ese objetivo hay que poner mucho empeño por ejemplo, en las comidas saludables y también en hacer ejercicio continuo. El hombre que podemos ver en el video si que se esfuerza para obtener resultados en su cuerpo, quiso ahorrarse la mensualidad del gimnasio y optó por idear algunas rutinas más sencillas en casa que no le funcionaron del todo. Cuando el sujeto iba a empezar su grandiosa rutina de brazos, colocó unas ligas en la parte superior de la puerta para que después pudiera hacer fricción y al estirarlas ejercitará sus musculosos brazos. Apenas iba a empezar y la liga se deslizó por la puerta dándole un buen golpe bajo que casi lo deja sin descendencia.

No solamente se vió cruel, sino que se escuchó un tremendo ligazo y nos hizo imaginar a todos el gran dolor que el hombre sintió, sin contar que fue en una zona muy sensible. Tal vez después de ese día se haya decidido pagar una mensualidad en el gimnasio y probablemente un entrenador personal para supervisarlo y no cometer ciertas locuras.