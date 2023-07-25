VIDEO: ¡Mujer de 80 años rompió récord en levantamiento de barras!

No hay edad para establecerse metas y cumplirlas, como ejemplo tenemos a esta gran mujer de 80 años que se ha coronado como campeona muchas veces, ya que ha roto más de 20 récords mundiales y nacionales en competencias de levantamiento de barra. Además, logró establecer marcas personales, levantando 187 kilos en sentadilla, 172 en peso muerto, y 92 kilos en press de banca. El nombre de esta mujer es Nora Langdon y tiene una gran historia, pues pasó de ser una agente inmobiliaria a campeona mundial y tenía 65 años cuando decidió que era un gran momento para cambiar su vida, es por eso que para muchos es un ejemplo de vida y perseverancia, ya que demuestra que no importa la edad ni las circunstancias para tener un estilo de vida saludable.

Te puede interesar: ¡Mujer con ocho meses de embarazo y un entrenamiento intenso!

Cuando aún era agente, no llevaba un estilo de vida sano y comenta que siempre le costaba trabajo subir y bajar las escaleras, hasta que un día decidió ir al gimnasio y aunque fue bastante difícil para ella, no desistió y se sintió aún más motivada y desde entonces no ha dejado de entrenar. Nora quiere dejar huella en el mundo y a pesar de tener varios y ser ya una campeona no desiste, pues sigue más que motivada para seguir en el mundo rompiendo récords mundiales. No hay duda de que es un gran ejemplo para jóvenes y adultos que se inspiran de su historia para querer cambiar sus hábitos y llevar una vida más saludable.