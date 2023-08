VIDEO: Intentó subir su moto con ayuda de una rampa ¡y se descalabró!

Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero este joven abusó de ese privilegio. Por simple diversión un chico intentó subir su moto a lo que parece ser un juego infantil, esto con ayuda de una rampa para hacerlo mucho más fácil. Mientras sus amigos observaban el gran acto, uno de ellos decidió grabar el momento y no cabe duda que fue una gran decisión, ya que eso se convirtió en una anécdota que quedó plasmada en video.

Todo parecía ir de maravilla cuando el joven empezó a acelerar en su moto y mientras estaba a punto de lograr su objetivo ¡se descalabró! No midió adecuadamente el espacio que tenía para poder librar una estructura de metal del juego y se pegó en la cabeza, al pobre en un dos por tres se le acomodaron las ideas de una forma bastante dolorosa. Afortunadamente al chico no le pasó algo grave, sin embargo nos podemos imaginar el dolor del golpe que se dio por tomar una no tan buena decisión. Sus amigos compartieron el video en redes sociales y en pocos segundos se hizo viral ya que nos demostró una vez más gracias a este ejemplo el ¿por qué los hombres viven menos?