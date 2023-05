VIDEO: Hombre intentó echarse un clavado y cayó directo en una lancha.

¡Un “bache poblano” está enchilando a vecinos de la colonia Roma!

Cuando los hombres se juntan no hay quien los pare, como el caso de estos amigos que pasaron una tarde muy agradable juntos e inolvidable para uno de ellos. Estos muchachos se juntaron para comer y disfrutar de un momento junto a un lago, cabe resaltar que estaban en un bordo donde podían practicar el deporte de los clavados por la altura que éste tenía hacia el lago. Todo parecía ir muy bien, buena compañía, comida y amigos, hasta que a uno de ellos se le ocurrió la no tan buena idea empezar con los clavados, así que muy decidido se quedó en ropa interior para darse un buen chapuzón.

Un amigo grabó el momento en que el valiente hombre se puso en posición de clavadista olímpico para después aventarse directo al lago, pero lamentablemente no midió bien la distancia para obtener el mejor de los clavados, porque cayó de panzazo directamente en una pequeña lancha estaba en la orilla del lago. En el video se nota que se dio cuenta de que iba a caer en la lancha y aunque trató de esquivarla e irse hacia otro lado no lo logró, posteriormente cayó en el agua, pero no pudo hacer el clavado al estilo olimpiadas que tenía como objetivo. Afortunadamente no pasó a mayores, se quedó en una anécdota que vivirá en la mente de sus amigos y eternamente en las redes sociales.