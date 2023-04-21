VIDEO: Hombre le roba a punta de pistola las ganancias a un bolero.

La inseguridad es un tema del que se habla todos los días, pero en Puebla han aumentado los casos de delincuencia los últimos meses. Este video fue captado por cámaras de seguridad en Tehuacán Puebla donde podemos observar un acto delictivo por un sujeto que no es la primera vez que hace de las suyas. Un hombre se hizo pasar por cliente de un bolero, todo parecía ir muy normal ya que el bolero cumplía con su labor como todos los días, pero de pronto el muchacho quita el pie del banco y se empieza a mover de un lado a otro. El bolero estaba sentado y es claro que empezó a notar que algo no iba bien, cuando de pronto el sujeto sacó una pistola y le empezó a pedir el dinero que llevaba de las ganancias de aquel día.

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Para acelerar el robo el tipo comenzó a golpear en repetidas ocasiones la cabeza al bolero exigiendo que se apresurara a darle el dinero. Al final se nota que el hombre guardó el motín en su mochila y se fue como si nada. Son lamentables estos hechos, ya que varios vecinos aseguran que no es la primera vez que este delincuente hace de las suyas y han solicitado ayuda a la comunidad por si alguien logra reconocerlo lo pueda denunciar ante las autoridades.