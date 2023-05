VIDEO: Practicó su mortal hacia atrás ¡y casi se queda sin cuello!

¡Estamos hartos de... que no se usen los puentes peatonales!

Una de las cosas más bonitas que podemos ver en la naturaleza es el espectáculo que nos brinda el clima frío, como la nieve. Aunque el frío es uno de los climas más increíbles de presenciar, se le debe tener mucho respeto, ya que se necesitan de diversos cuidados para poder estar ante él y sobre todo vivir en un lugar donde el clima provoca la caída de nieve, porque es bien sabido que aumentan las cifras de accidentes. En este video podemos observar a un hombre que sufrió un accidente, tal vez el frío le congeló un poco el cerebro y no lo dejó pensar bien, porque no hay explicación para la barbaridad que cometió. Al parecer el joven quería practicar su mortal hacia atrás, pero lo hizo lanzándose desde el techo de su casa y cuando trató de aterrizar casi se parte el cuello, ya que no logró caer de pie.

Probablemente se le congeló el cerebro aún más, porque su cabeza cayó directo en la nieve, afortunadamente no sufrió ninguna lesión, pues después de unos segundos se levantó, pero tal vez le duela el cuello un par de días por el fuerte impacto. Quizá la nieve esta vez lo salvó, porque de no haber estado, el hombre hubiera caído directo al pavimento y posiblemente pudo salir lesionado de gravedad.