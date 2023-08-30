VIDEO: ¡Lobo marino en peligro por un plástico enredado en el cuello!

Los lobos marinos son animales muy inteligentes y nobles, conocidos por sus peculiares rasgos como sus colmillos afilados y sus grandes bigotes que poseen un gran sentido del tacto, además de ser muy sociales con los humanos, pues actualmente se han logrado relacionar de una manera impresionante, lo cual ha hecho mucho más fácil estudiar a estos carismáticos animales. Lamentablemente debido a la gran contaminación es muy común que las especies marinas sufran de accidentes que podrían ser evitados, como ejemplo tenemos este video donde un lobo marino tiene enredado un pedazo de plástico en el cuello y a simple vista parece estar bien, pero después pudo haber tenido serias consecuencias como asfixia o una infección.

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Afortunadamente un héroe sin capa decidió ayudarlo y se acercó muy cauteloso hacia el animal para que no se sintiera amenazado, y por suerte logró cortar el plástico de manera exitosa sin lastimar al lobo marino, quien después saltó al agua, ya que la situación lo puso algo nervioso. Las personas que presenciaron el momento aplaudieron la buena acción del hombre que ayudó al noble animal, porque no cualquiera tiene la habilidad de poder hacer este tipo de estrategias con éxito.