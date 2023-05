VIDEO: ¡A punto de morir! Un ave se tragó una botella de plástico.

¡Recogen basura con un estilo sin igual!

Desafortunadamente aún no hay suficiente conciencia sobre los daños que puede causar la contaminación, no solo a la especie humana sino para cualquier tipo de vida, desde animal hasta vegetal, ya que no se procura por el bienestar de los demás arriesgando a grandes especies de animales, en el caso de este video, un ave. A grandes rasgos este video nos muestra el momento en que un buen hombre salvó la vida de un ave que tragó por error una botella de plástico y la pobre ave se tambaleaba ya moribunda, pero gracias a que este hombre hizo hasta lo imposible para sacar la botella que estaba dentro del ave logró salvarle la vida.

Es hora de que como seres humanos tengamos más compresión sobre las consecuencias que se sufren debido a la excesiva contaminación, porque no solo es nuestro planeta tierra, sino que lo compartimos con infinidad de especies que merecen la misma vida y respeto. Este hombre es un héroe, puesto que no paró ni un segundo, hasta salvarle la vida a la indefensa ave, que pudo haber perdido la vida por un error.