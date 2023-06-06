VIDEO: La aventó a la piscina, lo alcanzó de la ropa ¡y al agua pato!

Como sabemos muchas veces el karma se las cobra al instante, ya sea en cuestiones serias o bastante divertidas como es el caso de este video. Podemos observar a una familia que estaba pasando una tarde muy agradable, mientras una mujer va caminando justo al lado de una piscina, su esposo se encuentra sentado, aparentemente muy tranquilo cuando de repente y sin dudarlo empujó a su esposa hacia la piscina, pero no se esperaba lo que pasó después. La mujer activó todos sus sentidos y reflejos, así que pudo alcanzar a sujetarse de la camisa de su esposo, quien por más que intentó mantener el equilibro se fue directo al agua con todo y silla.

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El pobre hombre no esperaba ese desenlace, pero solo así se enteró de que esas actitudes bromistas solo atraen el "karma al instante", ya que probablemente lo tenía todo planeado, porque la persona que grabó el instante en que ocurrió la broma, lo hizo en el momento exacto, aunque el final dio un giro inesperado para todos, haciendo la situación aún más graciosa. Así que seguramente el hombre hará más cálculos de preparación, sí es que le quedan ganas de volver a hacer una bromita de este tipo a su esposa o a cualquier otra persona.