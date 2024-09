VIRAL: Joven les envío dinero a sus padres desde EU y ellos se lo gastaron todo

Muchas personas se van a los Estados Unidos para cumplir el sueño americano y obtener una mejor vida; sin embargo, no siempre las cosas salen de la mejor forma. Así lo demostró un joven que contó su triste historia en redes sociales y se hizo viral .

El joven en cuestión dejó su país, a sus padres y a sus amigos para obtener una mejor calidad de vida en los Estados Unidos; sin embargo, esto no fue así porque todo el dinero que les envió a sus padres se lo gastaron.

Martha dice que es pareja de Jorge, pero el lo niega rotundamente [VIDEO] Martha lleva seis meses saliendo con Jorge, pero él tiene otra pareja y la niega; se conocieron porque él le renta accesorias desde hace año y medio.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con el relato del joven, abandonó todo para irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Su idea era enviar todo el dinero que ganaba a sus padres, quienes lo guardarían para cuando él volviera y pudiera darse un mejor estilo de vida, construir una casa, poner un negocio y llevar a cabo todo cuando soñó.

Te puede interesar: Hombre camina con las manos para no mojar sus tenis: así fue el momento (VIDEO)

Sin embargo, después de varios años en el país norteamericano decidió volver a su hogar, pero antes decidió comunicarse con sus padres para darles la noticia porque los extrañaba.

¿Sus papás se gastaron su dinero?

Después de que el joven les confesara que pronto volvería, sus padres quedaron perplejos e intentaron a toda costa de persuadirlo para quedarse en los Estados Unidos, argumentándole que estaba mejor allá y que todavía no era momento para volver.

Pero sus intentos fueron en vano porque el joven estaba decidido a volver, fue justo cuando su padre se vio forzado a decirle la verdad y era que no tenían ni un quinto de sus ahorros, ya que se los habían gastado todos.

Te puede interesar: Acróbata cae de la cuerda floja y pierde la vida; así fue el momento (VIDEO)

El joven reveló que únicamente había un terreno que compró para destinarlo a una vivienda, pero no había dinero para construir, pues sus padres se gastaron todos sus ahorros.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho generó un gran debate en redes sociales, pues muchos estuvieron de acuerdo con que los padres pudieran gastarse el dinero que su hijo les enviaba, mientras que otros aseguraron que fue una injusticia.

“Los hijos no le deben nada a los padres, los padres le deben todo a los hijos”, “En ese caso pierde el número y olvida que tienes familia”, “¿Qué no existen los bancos para que pudiera guardar su propio dinero?”, “El problema no es el dinero, el problema es el engaño”, “Qué pe... asco da la gente que justifica el robo de los padres a su propio hijo, qué miedo saber que algún día puedan tener hijos con esa mentalidad tan horrible”, “La verdad yo sí me pondría feliz porque se gastaron el dinero porque ellos gastaron mucho en mí”, fueron algunos de los comentarios.