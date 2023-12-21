VIDEO: Hombre va a comprar regalos con su amante y se encuentra a su esposa, todo termina en golpes

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, las redes sociales sirven para muchas cosas, principalmente para entretenernos, socializar y también para mantenernos informados; no obstante, también nos regalan historias memorables, algunas trágicas, otras divertidas y unas más impresionantes como la que sucedió en un centro comercial de Metepec, Estado de México, donde se armó tremenda bronca porque un hombre fue con su amante a comprar regalos y se encontró a su mujer.

En el centro comercial Galerías Metepec, se registró una bronca cuando un hombre, presuntamente acompañado por su amante, fue cachado por su esposa en pleno pasillo y se armó la gresca.

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Juan está desesperado. Su amante ha dado malos consejos a su hija.

El altercado llamó la atención de propios y extraños que se encontraban al interior del centro comercial, incluso tuvo que intervenir la seguridad del lugar, pues se dieron hasta con la cubeta.

¿Cómo lo cacharon con las manos en la masa? Los detalles precisos del zafarrancho que se armó en el centro comercial del EdoMex no han sido revelados en su totalidad. No obstante, diversos medios aseguran que fue por una infidelidad.

Aparentemente, el hombre acudió a Galerías Metepec a comprar regalos de Navidad con su amante, pero jamás se imaginó que se encontraría a su esposa y se desataría tremendo problemón.

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#Sácatelas 😱Esposa le cayó al marido con la amante y se armó el pleito en Galerías Metepec 👊🏼🙎🏻‍♀️andaban gastando el aguinaldo.



Una riña entre dos mujeres se registró en pasillos del Centro Comercial Galerías Metepec, durante la noche de este miércoles.



Testigos afirman que una… pic.twitter.com/D63wOkPN28 — SÚPER STEREO MILED (@noticiasmiled) December 21, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho generó todo tipo de comentarios en redes sociales, muchos estuvieron a favor de la esposa, aunque hubo quienes aseguraron que al que tenía que haber golpeado era al esposo y no a la amante.

“Pero ¿por qué golpean a la amante si el que faltó es el marido?”, “Se dice que ‘fue a comprar regalos con su amante’”, “¡Qué escándalo!”, “Nunca he entendido por qué se agarran a golpes entre mujeres en vez de agarrarse al tipo infiel”, “Eran regalos para su esposa”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.

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