VIDEO: Abuelita gana millonario premio y su nieto la taclea en celebración

Las redes sociales constantemente nos regalan momentos épicos llenos de humor y risas, mismos que se vuelven virales, tal como le sucedió a una abuelita que fue tacleada por su nieto al celebrar que se ganó un millonario premio.

La abuelita de nombre Alicia, de 71 años, se volvió viral y tendencia en redes sociales porque, tras participar en un programa de concursos argentino llamado “Los 8 escalones”, se ganó el premio mayor de 3 millones de pesos argentinos, algo así como 64 mil pesos mexicanos.

Todo iba de maravilla hasta que llegó el momento de la celebración, pues su nieto saltó desde las gradas para ir a celebrar con su abuelita. Sin embargo, fue demasiada la efusividad y el joven terminó tacleando a la mujer de la tercera edad. El video de la tacleada se hizo viral en redes sociales y generó una gran preocupación por el estado de salud de la mujer.

¿Cómo sucedió la tacleada? Como mencionamos anteriormente, la abuelita acudió al programa “Los 8 Escalones”, el cual ofrece un premio mayor de 3 millones de pesos para quien pueda responder todas las preguntas de forma correcta.

Alicia, la abuelita, logró responder acertadamente todas las preguntas, por ello se llevó los 3 millones de pesos y un apartamento. Pero la euforia de su nieto fue tal que, Federico saltó al escenario y sin medir su fuerza corrió hacia su abuela y la tacleó, incluso la derribó en pleno escenario.

A pesar de la caída, la alegría de la mujer de la tercera edad pudo más, ya que no paró de reír y de paso regañó a su nieto: “Bestia, qué tarado sos...”, le dijo mientras reía a carcajadas. Por su parte, el nieto aseguró que se emocionó de más.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video se viralizó en redes sociales y, aunque provocó la preocupación de los internautas, también desató infinidad de comentarios chuscos como: “que quería heredar temprano la herencia”, entre otros.

¿Cómo se encuentra la abuelita?

En entrevista para el Clarín, Alicia declaró que se encuentra bien y que, afortunadamente su espalda no sufrió ninguna lesión y únicamente se llevó un fuerte golpe en la pierna y una mordida en el labio.

“En la espalda no me pasó nada. Lo único fue un golpe en la pierna, que me quedó un moretón. Y también en la caída me mordí el labio y estuve sangrando un tiempo. La caída se ve terrible, pero no fue para tanto. Yo caí sobre él, eso ayudó”, declaró.

“Él es bastante bruto y no midió la fuerza. Yo pensé en ese momento, que me abrazó y se cayó conmigo, pero después viendo el programa me di cuenta que saltó. ¡Qué loco!”, añadió.