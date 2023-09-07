VIDEO: Momento exacto en el que un enorme puente se colapsó en un río

Este es el momento exacto en que un puente colapsó por completo, los hechos sucedieron en el río Ganges ubicado en la India. Es indignante ya que es la segunda vez que el puente se derrumba en 14 meses, además de que la obra debió haber sido terminada desde el 2019, pero lamentablemente tuvo afectaciones debido a las tormentas registradas en la región, por lo que todo indica que eso provocó el actual derrumbe y aunque por fortuna no se reportan heridos, las autoridades buscan dar con los responsables del hecho. El video compartido en redes sociales se volvió viral en poco tiempo y muchos internautas comentan que tal vez las fuertes lluvias tuvieron que ver en la situación del colapsó del puente, pero la principal causa fue la mala construcción de dicho puente.

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Hasta el momento se siguen buscando a los responsables, en este caso los ingenieros que hicieron una mala estructura para que esto sucediera dos veces. Desafortunadamente no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones, ya que anteriormente otro puente de la India también se derrumbó, sumando el choque de trenes, donde al menos 275 personas perdieron la vida, sucesos que aún no superan los habitantes de la India, quienes piden justicia para estos acontecimientos.