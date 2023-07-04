VIDEO: Una grúa cargó un enorme contenedor y ¡terminó volteada!

La mayoría de veces hay percances de maquinaria pequeña, pero en este video podemos ver un accidente de dimensiones titánicas que tal vez nadie se imaginaría, donde el operador de una grúa intentó colocar un depósito de agua, sin embargo, el contenedor para dicho depósito era mucho más pesado que la propia maquinaria. Por más que el operador manipuló la máquina de la grúa para que se mantuviera estable y equilibrada no lo logró, pues el vehículo no pudo con la enorme carga y terminó volteado.

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El video se hizo viral en cuestión de minutos, donde muchos tratan de encontrar culpables a lo sucedido, mientras unos comentan que es la culpa del operador de la grúa, otros piensan que fue el ingeniero de la obra, ya que dio instrucciones de lo que se tenía que hacer y no fue adecuado. Lo bueno dentro de todo esto es que nadie resultó herido, aunque no hay duda de que debió haber salido demasiado caro el error de cálculo que debieron haber realizado desde un principio por ahorrarse algunos miles de pesos.