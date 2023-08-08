VIDEO: ¡Se fue al río! Por intentar imitar el truco de su amigo

Los momentos más divertidos, ocurrentes y memorables se pasan con los verdaderos amigos, ya que son la familia que uno elige para compartir grandes anécdotas. Un amigo es aquel que siempre estará para ti en las buenas y en las malas, que cuando pase algo malo te brindará su apoyo, pero cuando te pase algo muy gracioso, se va a reír contigo para después ayudarte. En este video podemos observar a un grupo de amigos que intentaban explorar un poco de la naturaleza, encontraron un río y se dispusieron a pasarlo sin pensar lo que estaba a punto de pasar. El primer hombre saltó con éxito gracias a la ayuda de un enorme tronco de madera que encontró en el bosque, se sujetó muy fuerte y se abalanzó hasta lograr su objetivo sin que lo tocara una sola gota de agua.

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Así que el siguiente por pasar el río pensó que las cosas le resultarían igual o mejor, ya que sin dudarlo imitó a su audaz amigo, pero no hizo los cálculos suficientes y el pobre cayó directito al agua empapándose por completo. Así que nos queda más que claro, el por qué los hombres se divierten cada vez que salen con su grupo de amigos, puesto que viven experiencias que jamás olvidaran y menos si se quedan plasmadas gracias a los videos que se pueden grabar en cualquier momento.