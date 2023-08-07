VIDEO: Este monito travieso se andaba revolcando ¡y le tocó baño!

Sabemos que a muchos nos dan ternura los animales bebés y los monitos no son la excepción, porque siempre hacen cosas que nos llenan de gracia y dulzura. En este caso podemos observar un muy bello momento, poco antes de que se grabara el video, el monito la pasó muy divertido en el zoológico revolcándose hasta más no poder en la tierra, así que quedó bastante sucio y la cuidadora decidió ponerlo muy guapo. El tierno monito recibió un buen baño, la mujer encargada del área muy amable lo empezó a limpiar delicada y cuidadosamente, mientras la mamá changuita veía como lo bañaban y lo consentía al mismo tiempo muy agradecida tuvo el hermoso gesto de acercarse a la cuidadora y darle un beso por la acción que estaba realizando hacia su pequeño.

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Este es un buen ejemplo de que los animales son agradecidos y muy conscientes de lo que sucede alrededor, ya que la mamá del monito en ningún momento fue agresiva y estuvo siempre al tanto del cuidado de su pequeño. Los internautas al ver el video por medio de las redes sociales se sorprendieron del acto de la mamá y por supuesto se emocionaron por el tierno momento en el que el changuito estaba siendo bañado.