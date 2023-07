VIDEO: Este oso sufrió un fuerte ataque de comezón ¡en la espalda!

Nunca nos habíamos puesto a pensar en que todos los animalitos pueden llegar a vivir situaciones complicadas que sean difíciles de resolver, pero como siempre, nos demuestran una vez más sus habilidades para ponerle solución a diversas cosas. No imaginamos lo complejo que puede llegar a ser un ataque de comezón en animales que tal vez no alcancen a rascarse ciertas áreas de su cuerpo debido a sus pequeñas extremidades, pues esto le sucedió a un intimidante animal. A este oso le dio una intensa comezón en el lomo y a pesar de tener unas enormes garras filosas, no logró rascarse con ellas, ya que sus patas son demasiado cortas en comparación con su cuerpo, pero decidió frenar la picazón de otra manera más ingeniosa.

Este refugio necesita tu ayuda, ya que 1,500 perritos están en peligro

Te puede interesar: Golpeó a una vaca ¡y un becerro le lanzó una patada voladora!

El video nos muestra como estaba disfrutando del agradable momento en que gozó del rascarse con ayuda de un árbol, porque se nota la enorme satisfacción que sintió al calmar esa horrible sensación de comezón en el lomo. Así que nos deja claro este enorme oso, que tal vez no tendrá unas patas tan grandes, pero sí un enorme ingenio para salir de cosas que cualquier persona o animal puede pasar, porque parecía un humano rascándose en la pared para calmar la comezón como comúnmente lo hacemos, aunque nosotros tenemos la facilidad de poder pedirle a alguien más que nos eche una mano literalmente cuando no alcanzamos a rascarnos en la espalda.