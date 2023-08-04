VIDEO: Un perrito es su mejor amigo y además le ayuda a trabajar

Desde hace muchos años se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre gracias a la enorme conexión y manera de comunicarse, ya que es un animal que siempre demuestra su lealtad y amor hacia los demás, pues nunca deja solo a los que quiere, además de que diariamente nos alegran el día. En este video podemos ver cómo un perrito acompaña a su dueño a trabajar, esto lo hace diariamente y ha aprendido el buen ejemplo del hombre, porque cuando lo ve cargar madera hace el intento para ayudarle y se acerca para poder cargar un par de ramas en el hocico y hacer menos pesado el trabajo.

¡Estas mujeres que están dejando huella contra el maltrato animal!

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No hay duda de que los perros se parecen a sus dueños, muchas veces se habla de cuestiones físicas, pero en este caso el perro es igual de trabajador que su amigo, esto se debe según la ciencia a un proceso evolutivo, debido a que los perros han sido compañía del hombre durante muchos años por lo que al proceso de evolución, ellos han desarrollado comportamientos muy parecidos a los de los humanos y llegan a entender muchas cosas desde la comunicación verbal, hasta movimientos o gestos. Por ello y muchas cuestiones más los perros sin importar la raza, pasaron de ser mascotas a miembros de una familia, donde comparten miles de momentos tiernos o graciosos que se han viralizado en las redes sociales.