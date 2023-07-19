VIDEO: Quiso ser el alma de la fiesta y cayó encima de un invitado

En todas las fiestas siempre hay invitados que son el alma de la fiesta es por eso que siempre están considerados para ambientar cualquier lugar, ya sea divirtiéndose con sus pláticas o para bailar muy a gusto en el centro de la pista. Este joven la estaba pasando de lo mejor, quiso lucirse en la fiesta sacando sus mejores pasos para conquistar a las chicas, cuando de pronto se le ocurrió una mejor idea, ¡hacer un salto mortal hacia atrás! Subió al escenario y mientras lo observaban los invitados se dispuso a realizar el magnífico acto, así que saltó, pero no se tomó el tiempo para ver si la pista estaba ocupada y cayó terriblemente sobre otro chico que también estaba sacándole brillo a la pista.

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Todos quedaron impactados por su gran salto y además por apagar el brillo del otro hombre, aunque no lo derribó con intención, tal vez él solo quería ser el centro de atención. Probablemente para la próxima fiesta a la que sea invitado será un poco precavido con sus maromas y tomará medidas más exactas para no causar este tipo de shows que dejaron a más de uno riendo o con la boca abierta.