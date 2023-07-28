VIDEO: Hermoso encuentro entre un perrito y un delfín en medio del mar

Los humanos no somos los únicos que nos sorprendemos cuando vemos o vivimos cosas inesperadas, también los animales son seres que sienten y viven momentos que los dejan impactados. Este video es un gran ejemplo de una experiencia maravillosa en medio del mar, ya que un perrito acompañado de su dueño vivió un encuentro con un delfín, quien muy amistoso se acercó todo lo posible para poder saludarlos y regalarles este momento único. El cachorro estaba más que atento y asombrado al observar a un animal marino, puesto que no es algo común que conviva con este tipo de especies y mucho menos con uno de los más interesantes del mundo.

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Cabe resaltar que muchos estudios aseguran que los delfines son los segundos seres más inteligentes en el mundo, después de los humanos, de ser así seguro que el maravilloso animal estaba más que consciente que les regaló un momento inolvidable. El video fue grabado por el dueño del perrito y lo compartió en sus redes sociales, donde se viralizó en cuestión de minutos, donde muchos dejaron comentarios envidiando el mágico momento, porque no cualquiera tiene la fortuna de presenciar la experiencia en vivo y a todo color.