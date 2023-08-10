VIDEO: Amantes de la adrenalina se lanzan desde un precipicio

La adrenalina es una hormona que se provoca dentro de nuestro ser cuando algo emocionante o extraño está por ocurrir, por ejemplo cuando una persona se acerca a nosotros y nos pone nerviosos, o también si estamos a punto de hacer un examen sumamente difícil. Pero si hablamos de los deportes extremos, la adrenalina se convierte en una sensación extranormal, ya que aumenta la velocidad de reacción ante peligros, además de que emite una fuerza grande en momentos decisivos, como el que podemos observar en este video. Estos hombres no le tienen miedo a nada y son amantes puros de la adrenalina, sin sentir una gota de temor se lanzaron desde la orilla de un precipicio que está a grandes metros de altura para después abrir un paracaídas y sentir una sensación de libertad.

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No cualquier persona se atrevería a vivir este tipo de experiencias donde se arriesga la vida, pero estos hombres lo hicieron de una forma increíble, y cabe resaltar que no es la primera vez que lo hacen, sin embargo siempre está presente el miedo de que algo pueda salir mal. Como dato curioso, se sabe que los deportes con los que más se genera adrenalina, son los de altura, pues muchos describen la sensación como liberación, sentirse vivo, y valentía al hallarse en una situación de alto riesgo.