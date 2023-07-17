VIDEO: ¡Indignante! Delincuentes armados asaltaron una barbería

Lamentablemente la delincuencia es un tema que causa mucha indignación en la sociedad, ya que nadie se salva de los muchos delitos que existen alrededor del mundo. De acuerdo a diversos informes y estadísticas se sabe que el robo o asalto en la calle y en transporte público es uno de los más cometidos globalmente, esto debido a que los delincuentes pueden portar un arma fácilmente para intimidar a las víctimas y en otros casos simplemente amenazándolos. En este video tenemos un ejemplo de cómo la delincuencia ha llegado a extremos y lo que parecía un día normal para un barbero se convirtió en algo terrible, porque dos sujetos se hicieron los valientes y entraron armados a su establecimiento donde se encontraban trabajando, le arrebataron el celular a un hombre que esperaba su turno, mientras un asaltante amenazó al barbero y terminaron por despojar de sus pertenencias a él y al cliente.

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Finalmente nadie pudo hacer nada, pues todos prefirieron salvaguardar sus vidas y entregar sus objetos de valor a empeorar la situación. Es difícil ver cómo en los últimos años las cifras de este tipo de inseguridad han incrementado, pensaríamos que sería todo lo contrario, ya que la seguridad pública en muchos países ha llevado a cabo protocolos que deberían ser más eficientes, sin embargo, muchas veces eso no es cuestión del cuerpo policiaco, sino de las personas que han decidido ganarse la vida con este tipo de acciones que ojalá pronto terminen.